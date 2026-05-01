Sortie de résidence cirque Murols

Murols

Sortie de résidence cirque

Le Batut Murols Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Ils sont quatre artistes, issus de la formation Focon de l’ESACTO-Lido de Toulouse, qui vous présentent leur création en cours.

Cette formation continue exemplaire accompagne de jeunes artistes internationaux dans la finalisation de leurs formes circassiennes, destinées à la rue comme à la scène. Ils ont choisi de mutualiser leur résidence, pour se soutenir, faire circuler les idées, partager leurs recherches et leur expériences.

Venez les rencontrer !

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TACTILUS CONTACTUS de Zuska Drobná et André Hidalgo

Cie La chose est fine

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Dans un quotidien décalé une jongleuse et un jongleur réinventent les règles du jeu. Vampires à débusquer, diva à apprivoiser, magicien surgissant de nulle part tout vacille. Les protagonistes bousculent les illusions qui émerveillent le public, entre mélancolie fine et regard piquant sur la hiérarchie du cirque.

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EL PELEADOR de Santiago Baculima

Cie Teatrovando

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Quiñones est le grand champion invaincu des poids lourds, jusquʼau jour où il subit sa première défaite. Cet événement marquera la fin de sa carrière il ne gagnera plus jamais un seul combat. Il sombrera dans lʼoubli, la pauvreté et la solitude. Mesdames et Messieurs, approchez El Peleador , un spectacle où sʼaffrontent la manipulation de matière, la marionnette portée, la danse et le clown ! Réservé aux plus de 7 ans, il promet de secouer même les spectateurs les plus aguerris.

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The Box, Marcello & other mysteries de Valeria Zavattoni

Cie Chilowatt

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Un personnage en blanc prétend mener une enquête sur la physique quantique… sans aucune prétention scientifique.

Le résultat? Une parodie de paradoxes, où l’immensité de l’univers tente de se plier aux règles d’une scène.

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Le Batut Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 lessieudubatut@gmail.com

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English :

Four artists from the Focon program at Toulouse’s ESACTO-Lido present their current creations.

L’événement Sortie de résidence cirque Murols a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)