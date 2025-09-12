Sortie de résidence « Claquettes, sanglier et… châtiments ! » Salle des fêtes Forges
Sortie de résidence « Claquettes, sanglier et… châtiments ! » Salle des fêtes Forges vendredi 12 septembre 2025.
Sortie de résidence « Claquettes, sanglier et… châtiments ! »
Salle des fêtes Rue Eugène Charron Forges Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
La Compagnie de l’Orée du Bois vous invite à leur sortie de résidence de sa nouvelle comédie baroque et saugrenue Claquettes, sanglier et… châtiments !
Gratuit. Tout public à partir de 9 ans.
Durée 1h20.
Réservation possible par mail.
.
Salle des fêtes Rue Eugène Charron Forges 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@cie-oreedubois.fr
English :
The Compagnie de l’Orée du Bois invites you to their new baroque and wacky comedy: Claquettes, sanglier et… châtiments!
Free admission. All ages 9 and up.
Running time: 1h20.
Reservations by e-mail.
German :
Die Compagnie de l’Orée du Bois lädt Sie zu ihrem Residenzbesuch ihrer neuen barocken und skurrilen Komödie ein: Stepptanz, Wildschwein und … Strafen!
Kostenlos. Für alle Zuschauer ab 9 Jahren.
Dauer: 1 Stunde 20 Minuten.
Reservierung per E-Mail möglich.
Italiano :
La Compagnie de l’Orée du Bois vi invita alla sua nuova commedia barocca: Claquettes, sanglier et… châtiments!
Ingresso libero. Per tutte le età, dai 9 anni in su.
Durata: 1 ora e 20 minuti.
Le prenotazioni possono essere effettuate via e-mail.
Espanol :
La Compagnie de l’Orée du Bois le invita a su nueva comedia barroca: ¡Claquettes, sanglier et… châtiments!
Entrada gratuita. A partir de 9 años.
Duración: 1 hora y 20 minutos.
Reservas por correo electrónico.
L’événement Sortie de résidence « Claquettes, sanglier et… châtiments ! » Forges a été mis à jour le 2025-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin