Sortie de résidence « Claquettes, sanglier et… châtiments ! »

Salle des fêtes Rue Eugène Charron Forges Charente-Maritime

La Compagnie de l’Orée du Bois vous invite à leur sortie de résidence de sa nouvelle comédie baroque et saugrenue Claquettes, sanglier et… châtiments !



Gratuit. Tout public à partir de 9 ans.

Durée 1h20.

Réservation possible par mail.

Salle des fêtes Rue Eugène Charron Forges 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@cie-oreedubois.fr

English :

The Compagnie de l’Orée du Bois invites you to their new baroque and wacky comedy: Claquettes, sanglier et… châtiments!



Free admission. All ages 9 and up.

Running time: 1h20.

Reservations by e-mail.

German :

Die Compagnie de l’Orée du Bois lädt Sie zu ihrem Residenzbesuch ihrer neuen barocken und skurrilen Komödie ein: Stepptanz, Wildschwein und … Strafen!



Kostenlos. Für alle Zuschauer ab 9 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten.

Reservierung per E-Mail möglich.

Italiano :

La Compagnie de l’Orée du Bois vi invita alla sua nuova commedia barocca: Claquettes, sanglier et… châtiments!



Ingresso libero. Per tutte le età, dai 9 anni in su.

Durata: 1 ora e 20 minuti.

Le prenotazioni possono essere effettuate via e-mail.

Espanol :

La Compagnie de l’Orée du Bois le invita a su nueva comedia barroca: ¡Claquettes, sanglier et… châtiments!



Entrada gratuita. A partir de 9 años.

Duración: 1 hora y 20 minutos.

Reservas por correo electrónico.

