SORTIE DE RÉSIDENCE Comédie musicale « Raíces » – Arvieu, 13 juin 2025 07:00, Arvieu.

Aveyron

SORTIE DE RÉSIDENCE Comédie musicale « Raíces » Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-13

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Danse, musique live, théâtre et projections voyage initiatique, ode à la mémoire, à la résistance et à

la joie de vivre. Par La Compagnie Mi Pasión et le Grupo Raíces. 20h à la Salle des Tilleuls, entrée gratuite.

.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie info@pueblo-latino.fr

English :

Dance, live music, theater and projections: a voyage of initiation, an ode to memory, resistance and joie de vivre

and joie de vivre. By Compagnie Mi Pasión and Grupo Raíces. 8pm at Salle des Tilleuls, free admission.

German :

Tanz, Live-Musik, Theater und Projektionen: Initiationsreise, Ode an die Erinnerung, den Widerstand und die

der Freude am Leben. Von der Compagnie Mi Pasión und der Grupo Raíces. 20 Uhr in der Salle des Tilleuls, freier Eintritt.

Italiano :

Danza, musica dal vivo, teatro e proiezioni: un viaggio iniziatico, un inno alla memoria, alla resistenza e alla gioia di vivere

la gioia di vivere. A cura della Compagnie Mi Pasión e del Grupo Raíces. alle 20.00 alla Salle des Tilleuls, ingresso libero.

Espanol :

Danza, música en directo, teatro y proyecciones: un viaje iniciático, una oda a la memoria, la resistencia y la alegría de vivir

la alegría de vivir. A cargo de la Compagnie Mi Pasión y el Grupo Raíces. 20.00 h en la Sala de los Tilleuls, entrada gratuita.

