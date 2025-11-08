Sortie de résidence Comet Musicke Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Sortie de résidence Comet Musicke

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 18:40:00

Date(s) :

2025-11-08

Assistez à la sortie de résidence de Cormet Musicke dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.

.

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Attend Cormet Musicke?s residency in the auditorium of the Abbaye aux Dames.

German :

Erleben Sie den Abschied von Cormet Musicke aus der Residenz im Auditorium der Abbaye aux Dames.

Italiano :

Assistete alla residenza di Cormet Musicke nell’auditorium dell’Abbaye aux Dames.

Espanol :

Asista a la residencia de Cormet Musicke en el auditorio de la Abbaye aux Dames.

L’événement Sortie de résidence Comet Musicke Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge