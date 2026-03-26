Sortie de résidence Compagnie Poema – Bleue Péniche Alcyon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 15:00 – 16:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Etudiant, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Le public est convié à l’assemblée générale extraordinaire d’uneassociation de protection des océans.Quelques jours auparavant, les membres fondateurs de l’association ontsauvé / pêché une sirène qui s’était rapprochée des littoraux pour fuir unemarée rouge (bloom phytoplanctonique). Ils et elles savent que le risque estgros pour ce sauvetage : ils et elles auraient dû appeler la gendarmerie, oules pompiers. En mer, on ne sauve pas qui on veut où on veut. On ne pêchepas ce qu’on veut où on veut non plus.Le débat est lancé pour savoir quoi faire de cette sirène, quelle nouvelleaction mener pour défendre les intérêts de l’océan : chacun des troismilitants a son avis sur la question, mais un seul d’entre eux est présent.Face à ce trilemme, le public est invité à voter. Trois suites et fins sont doncpossibles pour le spectacle. Quel sera le résultat de cette assembléegénérale extraordinaire ?

Péniche Alcyon Nantes 44000



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