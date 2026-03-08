Sortie de résidence de la Compagnie Les Jambes Qui Doutent ”Dracula” Danse contemporaine pluridisciplinaire Kontainer Angresse

Sortie de résidence de la Compagnie Les Jambes Qui Doutent ”Dracula” Danse contemporaine pluridisciplinaire

Kontainer 1074 Route de Capbreton Angresse Landes

Gratuit

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

2026-06-25

Venez découvrir le tiers lieu culturel Kontainer avec la sortie de résidence de Laetitia Bonfante, danseuse interprète et chorégraphe pour la danse et le théâtre.

Dracula , entre réalité et fantaisie, Dracula est un spectacle de danse contemporaine qui revisite l’histoire culte de Bram Stoker à travers le regard de Mina Harker. Le mouvement se mêle au récit parlé, au chant, au théâtre d’ombres et d’objets, dans une exploration sensorielle et narrative du désir irrésistible. Deux performeurs sur scène font vivre cette fable de métamorphose et de tentation, où le corps devient le principal vecteur du récit. .

Kontainer 1074 Route de Capbreton Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 11 01 86 lekontainer40@gmail.com

English : Sortie de résidence de la Compagnie Les Jambes Qui Doutent "Dracula" Danse contemporaine pluridisciplinaire

Come and discover the Kontainer third-party cultural venue, with Laetitia Bonfante, dancer/performer and choreographer for dance and theater, coming out of her residency.

