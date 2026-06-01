Haussez

Sortie de résidence de la compagnie Les Nettoyeurs

2 Le Rebours Haussez Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Sortie de résidence de la compagnie Les Nettoyeurs autour de sa prochaine création Aimer est un acte politique.

Adil Mekki auteur, metteur en scène et comédien, Marion Träger autrice, metteuse en scène, comédienne et marionnettiste, Bilal Dufrou créateur lumière vous proposent d’assister à une présentation de leur travail et d’en échanger.

Ce temps d’échange sera suivi d’un verre collectif. Le nouveau projet de la compagnie Les Nettoyeurs est un cabaret hybride, à la croisée du stand-up, du burlesque et de la marionnette contemporaine. Deux interprètes-marionnettistes Marion Träger et Adil Mekki, font dialoguer corps humains et fabriqués, dans une fête aussi drôle que trouble. On y parle d’amours queer, bancals, excessifs, vivants. Le rire devient une arme douce pour déplacer la violence, ouvrir des brèches, faire vaciller les normes. Aimer est un acte politique est une création indisciplinée et joyeuse, qui rappelle qu’aimer, c’est déjà résister.

/!/ déconseillé aux moins de 16 ans. Certaines thématiques ne sont pas adaptées aux oreilles des plus jeunes. .

2 Le Rebours Haussez 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 85 32 84 bonjour@lerebours.eu

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English : Sortie de résidence de la compagnie Les Nettoyeurs

L’événement Sortie de résidence de la compagnie Les Nettoyeurs Haussez a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray