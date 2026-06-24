Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie samedi 1 août 2026.

Saint-Pierre-de-Frugie

Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon

Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une étape après 5 jours à peaufiner son travail, Delphine Delefortrie présente son nouveau travail de clown .

Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon

L’événement Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-24 par Isle-Auvézère