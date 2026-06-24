Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie samedi 1 août 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon
Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Une étape après 5 jours à peaufiner son travail, Delphine Delefortrie présente son nouveau travail de clown .
Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon
L’événement Sortie de résidence de la compagnie Minute Papillon Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-24 par Isle-Auvézère
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