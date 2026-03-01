Sortie de residence de Pierre Lecocq, clown et jongleur de la compagnie les objets volants

Foyer Rural Germaine Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Lors de l’assemblée générale annuelle d’une grande entreprise, le gestionnaire expose son bilan financier.Tout public

Lors de l’assemblée générale annuelle d’une grande entreprise, le gestionnaire expose son bilan financier.

Jusqu’ici, tout va bien… Mais dans le cadre du dispositif Bien-être au travail et rentabilité , la direction lui a demandé d’agrémenter son exposé d’intermèdes créatifs.

Cette injonction, aux antipodes de son caractère, va le pousser dans ses retranchements.

Contraint d’incarner un nouveau personnage à chaque intermède, le gestionnaire en perdrait-il la raison ?

Cette restitution est l’occasion, pour l’artiste, de tester le spectacle dans sa forme finale.

Gratuit et ouvert à tous tout public

Durée 60 min + temps d’échange

Places limitées, réservation conseillée le-cerf-a-3-pattes.fr .

Foyer Rural Germaine 51160 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie de residence de Pierre Lecocq, clown et jongleur de la compagnie les objets volants

At the annual general meeting of a large company, the manager presents his financial results.

L’événement Sortie de residence de Pierre Lecocq, clown et jongleur de la compagnie les objets volants Germaine a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne