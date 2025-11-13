Sortie de résidence de Shuling Liu Salle de prestige Rochefort

Sortie de résidence de Shuling Liu

Salle de prestige Restaurant Les Longitudes Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-14 18:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Sortie de résidence de l’artiste plasticienne Shuling Liu. Sa venue à la Corderie Royale de Rochefort avait pour objectif la conception de son projet Le Phare des Ruisseaux .

.

Salle de prestige Restaurant Les Longitudes Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

English : Shuling Liu’s residency exhibition

End of residency for visual artist Shuling Liu. Her visit to the Corderie Royale in Rochefort was aimed at designing her project ‘Le Phare des Ruisseaux’ (The Lighthouse of the Streams).

German : Ausflug von Shuling Liu

Ausstellung der bildenden Künstlerin Shuling Liu. Ihr Aufenthalt in der Corderie Royale in Rochefort diente der Konzeption ihres Projekts „Le Phare des Ruisseaux” (Der Leuchtturm der Bäche).

Italiano :

L’artista visiva Shuling Liu lascia la sua residenza. È venuta alla Corderie Royale di Rochefort per lavorare al suo progetto Le Phare des Ruisseaux .

Espanol :

La artista visual Shuling Liu abandona su residencia. Acude a la Corderie Royale de Rochefort para trabajar en su proyecto Le Phare des Ruisseaux .

L’événement Sortie de résidence de Shuling Liu Rochefort a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan