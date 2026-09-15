Sortie de résidence de The Desiderata Consort Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Informations pratiques

Saintes

Sortie de résidence de The Desiderata Consort

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29 19:45:00

Date(s) :

2026-10-29

Assistez à la sortie de résidence de The Desiderata Consort avec Francesca Chiejina, Isabelle Peters et Jens Franke dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.

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Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Come see The Desiderata Consort’s residency finale with Francesca Chiejina, Isabelle Peters, and Jens Franke in the Abbaye aux Dames auditorium.

L’événement Sortie de résidence de The Desiderata Consort Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge