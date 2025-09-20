Sortie de résidence : découverte des paysages de Nicolas Marciano Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Entrée libre sans réservation.

Dates et horaires :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Nicolas Marciano est le peintre invité en résidence en septembre en dialogue avec l’exposition Corrèze naturelle

Installé dans l’atelier des publics au cœur du musée, Nicolas Marciano dévoilera les oeuvres créées et sera présent pour échanger avec les visiteurs.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.

© Pierre Evariste Douaire