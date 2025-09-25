Sortie de résidence Des roses et des violettes d’Ultra-Violette et Cie Gindou
Sortie de résidence Des roses et des violettes d’Ultra-Violette et Cie
L’Arsénic Gindou Lot
Début : 2026-03-07 19:00:00
2026-03-07
Dans la continuité artistique et esthétique de la première collaboration entre Violette Guillarme et Matthieu Hocquemiller autour de "Abîme", "Des roses et des violettes" prendra la forme d’un duo entre Violette et Lily-Rose, sa fille. Lily-Rose souffre depuis ses 13 ans d’anorexie, et a été pour cela plusieurs fois hospitalisée. Dans ce dialogue entre mère et fille, autour de la maladie et du soin, l’envie est de tisser un récit puissant de nos vulnérabilités personnelles et sociales.
L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
In the artistic and aesthetic continuity of the first collaboration between Violette Guillarme and Matthieu Hocquemiller around "Abîme", "Des roses et des violettes" will take the form of a duet between Violette and Lily-Rose, her daughter
