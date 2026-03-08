Sortie de résidence du collectif La Bleuze ”On fait pas d’omelettes sans casser d’oeufs” Danse contemporaine Kontainer Angresse

Sortie de résidence du collectif La Bleuze ”On fait pas d’omelettes sans casser d’oeufs” Danse contemporaine

Kontainer 1074 route de Capbreton Angresse Landes

Venez découvrir le tiers lieu culturel Kontainer avec la sortie de résidence de Marie Begasse qui vous présentera une étape de travail sur son spectacle de danse contemporaine.

On fait pas d’omelette sans casser des oeufs est un solo de danse contemporaine avec une recherche textuelle et musicale.

C’est un aplat. Un journal de bord de la loose. Un éloge de la nullité. Une femme seule, pathétique, nous confiant ses histoires d’amour ratées. Elle expose sa vie, son rapport au monde et à elle-même.

Est-ce que c’est une enfant, une folle, une vieille ? Est-ce qu’elle est ivre ?

Quel égo faut-il pour raconter son histoire et penser quequelqu’un·e va s’y intéresser ?

Quel égo faut-il pour parler de soi à la troisième personne ? .

Come and discover Kontainer, the third cultural venue, as Marie Begasse leaves her residency to present a work in progress on her contemporary dance show.

