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AGENDA · Saintes

Sortie de résidence du Quatuor Æsthesis Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

jeudi 26 novembre 2026 · Abbaye-aux-Dames la cité musicale · Saintes

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Abbaye-aux-Dames la cité musicale
Adresse
Abbaye-aux-Dames - auditorium
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Sortie de résidence du Quatuor Æsthesis

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 19:00:00
fin : 2026-11-26 19:45:00

Date(s) :
2026-11-26

Assistez à la sortie de résidence du Quatuor Æsthesis dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.
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Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

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English :

Come see the %E0 Quatuor %C6sthesis’s residency finale in the Abbaye aux Dames auditorium.

L’événement Sortie de résidence du Quatuor Æsthesis Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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