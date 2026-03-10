Sortie de résidence du spectacle Golden Ratio Danse au Fil d’Avril FOL 26 Valence

Sortie de résidence du spectacle Golden Ratio Danse au Fil d’Avril FOL 26 Valence jeudi 16 avril 2026.

Sortie de résidence du spectacle Golden Ratio Danse au Fil d’Avril

FOL 26 24 Avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Pendant cette résidence de création, Alice Roudaire & Baptiste Lochon y travaillent leur nouveau projet Golden ratio.
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FOL 26 24 Avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

During this creative residency, Alice Roudaire & Baptiste Lochon are working on their new project: Golden ratio.

L’événement Sortie de résidence du spectacle Golden Ratio Danse au Fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme

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