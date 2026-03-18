Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite Ferme de Villefavard Villefavard
Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite Ferme de Villefavard Villefavard vendredi 24 avril 2026.
Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Comhráite signifie en gaélique irlandais dialogues . C’est ce que proposent Ella Doherty et Alice Gallanagh entrer en dialogue avec le territoire et ses habitant.es autour de leur nouvelle création qui explore le répertoire des chansons traditionnelles irlandaises. .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite
L’événement Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite Villefavard a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin