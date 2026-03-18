Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite Ferme de Villefavard Villefavard

Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Comhráite signifie en gaélique irlandais dialogues . C’est ce que proposent Ella Doherty et Alice Gallanagh entrer en dialogue avec le territoire et ses habitant.es autour de leur nouvelle création qui explore le répertoire des chansons traditionnelles irlandaises. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite

L’événement Sortie de résidence Ella Doherty & Alice Gallanagh Comhráite Villefavard a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin