SORTIE DE RÉSIDENCE En liesse Cie la Mondiale Générale Théâtre Jean Lurçat Aubusson

SORTIE DE RÉSIDENCE En liesse Cie la Mondiale Générale

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Cirque • À partir de 10 ans

La compagnie reçue pour Rapprochons-nous et Réfugions-nous travaille sur son prochain projet. Alexandre Denis et Frédéric Arsenault poursuivent dans une fragilité maîtrisée leur recherche autour de l’équilibre, de la parole et de la profondeur de leur relation. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

