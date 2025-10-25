Sortie de résidence Ensemble Barbaroco Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
samedi 25 octobre 2025.
Sortie de résidence Ensemble Barbaroco
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25 18:40:00
2025-10-25
Assistez à la sortie de résidence de l’ensemble Barbaroco dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Attend the Barbaroco ensemble?s residency in the Abbaye aux Dames auditorium.
German :
Erleben Sie den Abschied des Ensembles Barbaroco von seiner Residenz in der Aula der Abbaye aux Dames.
Italiano :
Assistete alla residenza dell’ensemble Barbaroco nell’auditorium dell’Abbaye aux Dames.
Espanol :
Asista a la residencia del conjunto Barbaroco en el auditorio de la Abbaye aux Dames.
L’événement Sortie de résidence Ensemble Barbaroco Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge