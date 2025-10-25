Sortie de résidence Ensemble Barbaroco Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25 18:40:00

2025-10-25

Assistez à la sortie de résidence de l’ensemble Barbaroco dans l’auditorium de l’Abbaye aux Dames.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

English :

Attend the Barbaroco ensemble?s residency in the Abbaye aux Dames auditorium.

German :

Erleben Sie den Abschied des Ensembles Barbaroco von seiner Residenz in der Aula der Abbaye aux Dames.

Italiano :

Assistete alla residenza dell’ensemble Barbaroco nell’auditorium dell’Abbaye aux Dames.

Espanol :

Asista a la residencia del conjunto Barbaroco en el auditorio de la Abbaye aux Dames.

