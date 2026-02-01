Sortie de résidence Ensemble Hélix MLAC Clamecy

Sortie de résidence Ensemble Hélix

MLAC Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Ensemble Hélix Sortie de résidence présentation d’un travail de création en cours pour le second programme d’Hélix L’écho des noubas. Musique minimaliste américaine, musique de la renaissance, chants traditionnels du Japon, du Brésil, de Bretagne ou de Turquie…

L’écho des Noubas, porté par les oiseaux messagers, est une invitation au dialogue entre l’ici et l’ailleurs, le proche et le lointain.

Entrée libre Participation en soutien à la compagnie possible .

MLAC Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr

