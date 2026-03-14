Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue Ferme de Villefavard Villefavard

Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Dans un huis clos tendu et lumineux, cinq femmes se retrouvent après la mort brutale d’un homme qui a croisé leur chemin. Un spectacle fort porté par un quintette vocal féminin habité (polyphonies a cappella, chants traditionnels réarrangés, compositions originales), des chorégraphies précises et un texte qui fait mouche. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue

L’événement Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue Villefavard a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin