Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue Ferme de Villefavard Villefavard
Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue Ferme de Villefavard Villefavard vendredi 17 avril 2026.
Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Dans un huis clos tendu et lumineux, cinq femmes se retrouvent après la mort brutale d’un homme qui a croisé leur chemin. Un spectacle fort porté par un quintette vocal féminin habité (polyphonies a cappella, chants traditionnels réarrangés, compositions originales), des chorégraphies précises et un texte qui fait mouche. .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue
L’événement Sortie de résidence Ensemble vocal Méliades Garces à vue Villefavard a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin