Sortie de résidence : Et on tuera toutes les divas – Théâtre des Cerises Fabrique Dervallières (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, En famille

Accompagnée d’une pianiste concertiste et d’un régisseur urgentiste, la chanteuse lyrique Maria Caillasse donne une master class,entre conférence et récital, à partir d’extraits d’œuvres baroques, classiques, romantiques ou modernes, qui constituent un panel représentatif des différentes et multiples façons pour les femmes de mourir à l’opéra (poignardées, empoisonnées, brûlées vives, défenestrées, noyées, étranglées, emmurées, guillotinées, dévorées, écrasées par un temple, jetées dans une avalanche…).Alternant réflexions musicologiques et anthropologiques, exposés techniques et démonstrations pratiques, ce spectacle saura intéresser tant l’amateur (l’apprenti assassin mélomane, l’aspirante au suicide en quête de lyrisme) que le professionnel (le librettiste en manque d’inspiration, le baryton éconduit, la cantatrice lassée de mourir toujours de la même manière).Dans la lignée de Carmen Murdered Again et Maria Caillasse, la nouvelle création du Théâtre des Cerises, avec de vrais morceaux de divas dedans…

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

http://www.lafabrique.nantes.fr