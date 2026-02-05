Sortie de résidence et papotage Alex del mastro La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence et papotage Alex del mastro

Alex, Nellie, Jeanne, Édith, Sara et autour…le monde Cie Pudding Théâtre le samedi 21 mars à 17h

à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.

Revoilà le Pudding ! Les jurassiens voisins attaquent un nouveau projet, une créa dans l’air du temps. Note de base 5 femmes sur scène, un road-movie aventureux à travers le monde, un espace circulaire modulable, un espace-temps non précisé, des spectateurs mobiles, de l’humour corrosif…

Les personnages sillonnent la planète à la découverte de nouveaux paysages façonnés par l’homme montagnes d’arsenic, fours géants d’incinération, continents de plastiques… Que du beau monde ! Mais attention si le sujet de l’écologie est plus que présent, pas de catastrophisme ! C’est une plongée naturelle, curieuse, pleine d’humour, pour sortir de l’anxiété ambiante.

Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

