Sortie de résidence et papotage Bestioles La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence et papotage Bestioles

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

2026-02-12 18:00:00

Bestioles Cie Les Animaux de la Cie le jeudi 12 février à 18h à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.

La femme qui parle est éleveuse, sa chienne s’appelle “Bestiole”, un prénom animal amical… Cette chienne doit être euthanasiée pour avoir mordu un homme. La femme veut tuer sa bestiole elle-même. C’est cru hein, comme synopsis !

“Dans une écriture scénique née du plateau, nous confrontons les dimensions poétiques de la langue des autrices associées à une recherche sur la présence animale”, ça c’est le laïus intellectuel de présentation. En fait, à travers la danse et la musique, la comédienne jouera avec joie du rapport qu’on entretient avec nos amies les bêtes ! Présentation sous forme de temps convivial, musical et lecture autour des débuts de recherche de cette création, pour découvrir les chants des labours.

Tout public. Entrée libre et gratuite .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

