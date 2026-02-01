Sortie de résidence et papotage Holyworm La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence et papotage Holyworm

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne

Début : 2026-02-27 18:00:00

Holyworm vendredi 27 février par Cie Bélé Bélé à 18h à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.

Une des premières étapes de travail pour la metteuse en scène de cette compagnie qui a un sacré bel univers dans la tête. Avec sa bande d’acteurs, elle invente un évènement baptisé “Holyworm” un groupe de gens se rassemble pour organiser la première édition de ce “truc” qui n’est pas un festival mais un rassemblement festif dans lequel chaque personne s’implique à fond avec comme première préoccupation l’enchantement de soi et des autres. Le monde se refait à coup de formes folles,

poétiques, visuelles, absurdes et joyeuses. Un magnifique bazar utopique et éphémère en perspective ! Inspiré de “Burning man” ? Allez voir sur Google..!

Tout public à partir de 10 ans | Entrée libre et gratuite. .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

