Sortie de résidence et papotage Tout le monde pleut La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence et papotage Tout le monde pleut

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout le monde pleut par cie de l’Autre le samedi 7 mars | 17h à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.

“Je préfère faire un spectacle qu’un dossier”. Voilà ce que propose le grand Alexis dans son dossier ! Malin le gars ! Son personnage a pris possession de lui-même, c’est dire si on ne sait pas à quoi s’attendre… De toute façon on s’en fiche, du moment qu’il vienne chercher, inventer, chanter, parler, on le laisse faire le grand Alex. Son personnage vient travailler un nouveau solo, il n’en fera qu’à sa tête. Et on aimera le voir jouer devant nous !

Tout public. Entrée libre et gratuite. .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

