Sortie de résidence et papotage Trois petits tours et puis sans fond La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence et papotage Trois petits tours et puis sans fond

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Trois petits tours et puits sans fond par Cie Carnage production le vendredi 3 avril à 18h à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.

Ça parlera de chamanisme, mot bien souvent galvaudé. Ça parlera de développement personnel. Ça parlera de recherche de bien-être, d’éveil, de spiritualité… ça parlera aussi des charlatans qui font commerce de ces thèmes très actuels, de “conseils en 10 leçons” pour devenir heureux. L’idée aussi de ces deux interprètes inventeurs c’est de ne pas verser non plus dans la caricature ou la trop facile parodie rigolote. Mais ça sera quand même drôle ! Et Jouf’ accompagne comme regard extérieur ponctuel ces deux zigotos talentueux !

Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

