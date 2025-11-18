Sortie de résidence // Étape de création // Spectacle CAVALE Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes

Sortie de résidence // Étape de création // Spectacle CAVALE Vendredi 19 décembre, 18h00 Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Loire-Atlantique

entrée libre

Dans CAVALE, cinq danseurs se livrent à une activité répétitive unique : courir non-stop. Le propos n’est pas de tenir un défi sportif. La course en continu est un choix de forme pour interroger l’humain.

Ce qui apparaît derrière la course est une façon individuelle autant que collective de réagir aux contraintes, d’occuper l’espace, de s’écouter, de développer des stratégies d’adaptation, de créer des formes, du lâcher-prise, du mouvement. De cette soumission à une course ininterrompue va émerger une danse et la création d’une sculpture cinétique.

Les danseurs dans leur course suivent des séquences issues du Site Swap, notation propre au jonglage, qui décrit le rythme et la trajectoire de lancers d’objets dans l’espace. Ces séquences sont des partitions quasi mathématiques qui règlent les tempos, les déplacements des danseurs.

Des éléments perturbateurs, des imprévus produits de la scénographie, viendront dérégler le déroulement de la course du groupe.

Groupe FLUO