Sortie de résidence Femme foraine La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence Femme foraine

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Sortie de résidence le 1er mai de 18:00 à 19:00 à la Vache qui rue de Moirans-en-Montagne. Ouvert à tous et gratuit.

Une sacrée nana ! Danse, fakirisme, jeux burlesques, humour, poésie…Élodie fouille le monde forain, le monde des “freaks”, du sang, des larmes, du rire, du tragique ! Elle devient un mini cirque forain à elle toute seule, et nous enchante en nous faisant frissonner aussi, dans ce monde magique et inquiétant des saltimbanques… Elle est une femme à facettes multiples… Laissez-la vous envoûter.

Tout public à partir de 12 ans. .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

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English : Sortie de résidence Femme foraine

L’événement Sortie de résidence Femme foraine Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE