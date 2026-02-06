Sortie de résidence Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.) Espace René Lazare Targon

Sortie de résidence Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.)

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Après une semaine de résidence artistique à Targon, la fanfare G.Y.B.B. vous propose de découvrir le fruit de son travail lors d’un moment musical festif et chaleureux. Le G.Y.B.B. c’est un brass composé de 6 musicien·ne·s vous emmenant dans leur univers Balkan des fanfares de l’Europe de l’Est ! Dans la rue comme dans les salles sur scène, le G.Y.B.B. vous offre ce son poignant et dansant aux accents tziganes et orientaux. Distribution Valentin Foulon-Balsamo au saxophone, Franck Vogler à la trompette, Cyril Dubilé au trombone, Eléonore Balsamo à la guitare, Jean-François Laborde à la batterie et Damien Bachère au soubassophone. À l’issue de la présentation, les musicien·ne·s seront ravi·e·s de partager un temps d’échange convivial autour d’un verre. Entrée libre. .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine targonanimation33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie de résidence Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.)

L’événement Sortie de résidence Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.) Targon a été mis à jour le 2026-02-02 par OT de l’Entre-deux-Mers