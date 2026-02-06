Sortie de résidence Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.) Espace René Lazare Targon
Sortie de résidence Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.) Espace René Lazare Targon vendredi 13 février 2026.
Sortie de résidence Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.)
Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Après une semaine de résidence artistique à Targon, la fanfare G.Y.B.B. vous propose de découvrir le fruit de son travail lors d’un moment musical festif et chaleureux. Le G.Y.B.B. c’est un brass composé de 6 musicien·ne·s vous emmenant dans leur univers Balkan des fanfares de l’Europe de l’Est ! Dans la rue comme dans les salles sur scène, le G.Y.B.B. vous offre ce son poignant et dansant aux accents tziganes et orientaux. Distribution Valentin Foulon-Balsamo au saxophone, Franck Vogler à la trompette, Cyril Dubilé au trombone, Eléonore Balsamo à la guitare, Jean-François Laborde à la batterie et Damien Bachère au soubassophone. À l’issue de la présentation, les musicien·ne·s seront ravi·e·s de partager un temps d’échange convivial autour d’un verre. Entrée libre. .
Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine targonanimation33@gmail.com
