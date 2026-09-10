Informations pratiques

Luz-Saint-Sauveur

Sortie de résidence – « Hyper Duras »

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Et si tout pouvait devenir une histoire ? Même un requin, une grève ou un prix du jambon…

Quand Marguerite Duras décide d’écrire ce qu’elle veut, le quotidien bascule dans l’absurde. Nous sommes en 1980. Sollicitée par Libération pour écrire une chronique chaque semaine durant l’été, Marguerite Duras choisit sa propre voie.

Entre réalisme et fantastique, Hyper Duras nous plonge dans un journal intime aussi troublant que décalé. L’été, la pluie, la plage, les colonies de vacances, la solitude ou la télévision deviennent matière à raconter. Une grève en Pologne, un requin original, une intervieweuse italienne, le prix du jambon ou le temps qui passe : tout nourrit son imagination.

Entre désespoir, mégalomanie, humour et poésie, Hyper Duras nous entraîne dans un univers où l’absurde côtoie le quotidien et où tout peut devenir une histoire. Une plongée singulière dans les eaux durassiennes, sans limites ni frontières.

> Offert.

> Tout public dès 6 ans. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

What if everything could become a story? Even a shark, a strike, or a ham contest?

When Marguerite Duras decides to write whatever she wants, everyday life takes a turn into the absurd. The year is 1980. Asked by *Libération* to write a weekly column during the summer, Marguerite Duras chooses her own path.

Straddling realism and fantasy, *Hyper Duras* plunges us into a diary as unsettling as it is offbeat. Summer, rain, the beach, summer camp, solitude, and television all become material for her stories. A strike in Poland, an eccentric shark, an Italian interviewer, the price of ham, or the passing of time: everything fuels her imagination.

Between despair, megalomania, humor, and poetry, *Hyper Duras* draws us into a world where the absurd rubs shoulders with everyday life and where anything can become a story. A unique dive into the world of Duras, without limits or boundaries.

L’événement Sortie de résidence – « Hyper Duras » Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Luz St Sauveur|CDT65