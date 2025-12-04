Sortie de résidence I MÉTÉODROME Au centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Sortie de résidence I MÉTÉODROME

Au centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 22:00:00

2025-12-04

Le projet Météodrome revient,µ

Clôturant deux années de recherche, de création itinérante et de rencontres avec les habitant·es, l’équipe de l’expédition propose un ultime rendez-vous autour de son laboratoire mobile, invitant chacun·e à observer son environnement à travers des perceptions déformées, amplifiées ou sensibles. La Maison du Savoir deviendra, le temps d’une soirée, un espace d’observations participatives et de cartographies plastiques, entre visible et invisible.

De 18h à 22h, plusieurs temps forts rythmeront cette restitution.

Venez découvrir le travail mené sur le territoire et échanger avec les artistes.

Gratuit !

+33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

The Météodrome project returns,µ

Bringing to a close two years of research, itinerant creation and encounters with local residents, the expedition team invites everyone to observe their environment through distorted, amplified or sensitive perceptions. For one evening, the Maison du Savoir will become a space for participatory observation and plastic mapping, between the visible and the invisible.

From 6pm to 10pm, the event will feature several highlights.

Come and discover the work carried out in the area, and chat with the artists.

Free admission!

German :

Das Projekt Météodrome kehrt zurück,µ

Zum Abschluss der zweijährigen Forschungs- und Schaffensphase und der Begegnungen mit den Einwohnern lädt das Expeditionsteam zu einem letzten Treffen rund um sein mobiles Labor ein, bei dem alle eingeladen sind, ihre Umgebung durch verzerrte, verstärkte oder sensible Wahrnehmungen zu beobachten. Das Maison du Savoir wird einen Abend lang zu einem Raum für partizipative Beobachtungen und plastische Kartografien zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem.

Von 18 bis 22 Uhr werden mehrere Höhepunkte den Rhythmus dieser Rückgabe bestimmen.

Entdecken Sie die Arbeit, die in der Region durchgeführt wurde, und tauschen Sie sich mit den Künstlern aus.

Kostenlos!

Italiano :

Ritorna il progetto Météodrome,µ

A conclusione di due anni di ricerche, creazioni itineranti e incontri con gli abitanti del luogo, il team della spedizione organizza un ultimo incontro intorno al suo laboratorio mobile, invitando tutti a osservare il proprio ambiente attraverso percezioni distorte, amplificate o sensibili. Per una sera, la Maison du Savoir diventerà uno spazio di osservazione partecipata e di mappatura plastica, tra il visibile e l’invisibile.

Dalle 18.00 alle 22.00, una serie di momenti salienti scandiranno l’evento.

Venite a scoprire il lavoro svolto nell’area e a parlare con gli artisti.

Ingresso libero!

Espanol :

Vuelve el proyecto Météodrome,µ

Como colofón a dos años de investigación, creación itinerante y encuentros con los habitantes de la zona, el equipo de la expedición organiza un último encuentro en torno a su laboratorio móvil, invitando a todo el mundo a observar su entorno a través de percepciones distorsionadas, amplificadas o sensibles. Durante una tarde, la Maison du Savoir se convertirá en un espacio de observación participativa y cartografía plástica, entre lo visible y lo invisible.

De 18.00 a 22.00 horas, una serie de actividades puntuarán el evento.

Venga a descubrir los trabajos realizados en el lugar y a conversar con los artistas.

Entrada gratuita

