SORTIE DE RÉSIDENCE Il éTAIT Une NUIT Cie La Grande Garabagne

Théâtre Jean Lurçat, Aubusson

17 avril 2026

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Concert sensible, poétique et visuel. A partir de 3 ans.

Projet d’une immersion musicale, écosensible et intime, au creux de l’imaginaire de la nuit. Autour de la création de Pierre-Yves Macé, en écho à sa pièce Alla notte, la voix se mêle aux instruments dans des arrangements de Dvorak à Ravel pour vous emmener dans la douceur de la nuit; .

Théâtre Jean Lurçat
16 Avenue des Lissiers
Aubusson 23200
+33 5 55 83 09 09
resa@snaubusson.com

English : SORTIE DE RÉSIDENCE Il éTAIT Une NUIT Cie La Grande Garabagne

