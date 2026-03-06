SORTIE DE RÉSIDENCE Il éTAIT Une NUIT Cie La Grande Garabagne Théâtre Jean Lurçat Aubusson
SORTIE DE RÉSIDENCE Il éTAIT Une NUIT Cie La Grande Garabagne Théâtre Jean Lurçat Aubusson vendredi 17 avril 2026.
SORTIE DE RÉSIDENCE Il éTAIT Une NUIT Cie La Grande Garabagne
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Concert sensible, poétique et visuel. A partir de 3 ans.
Projet d’une immersion musicale, écosensible et intime, au creux de l’imaginaire de la nuit. Autour de la création de Pierre-Yves Macé, en écho à sa pièce Alla notte, la voix se mêle aux instruments dans des arrangements de Dvorak à Ravel pour vous emmener dans la douceur de la nuit; .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SORTIE DE RÉSIDENCE Il éTAIT Une NUIT Cie La Grande Garabagne
L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE Il éTAIT Une NUIT Cie La Grande Garabagne Aubusson a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Aubusson-Felletin