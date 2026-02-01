Sortie de résidence Il paraît que… de la Cie Lapsus à l’Arsénic Gindou

Sortie de résidence Il paraît que… de la Cie Lapsus à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Clown et jongleur, Poil s’intéresse à tout ce qui se raconte sur la crise environnementale, le réchauffement climatique, la dégringolade de la biodiversité, la surconsommation… Comme c’est un clown, il n’a pas sa langue dans sa poche, et il peut se permettre pas mal de facéties sans tomber dans la moralisation… Comme c’est un jongleur, il peut essayer, se lancer, rater, tenter, échouer… Un peu comme pour sauver la planète ça ne marche pas à tous les coups, ça semble parfois dérisoire, mais si on essaie pas, c’est sûr, ça marchera pas !

Florent Lestage est aussi l’un des deux interprètes de (En)vers nos pères de la Cie Allégorie. On l’a découvert l’an dernier en résidence, et on prolonge la rencontre…

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

Clown and juggler, Poil is interested in everything that’s being said about the environmental crisis, global warming, the collapse of biodiversity, overconsumption? As a clown, he has no tongue in cheek, and can indulge in a fair amount of facetiousness without moralizing? As a juggler, he can try, try, fail, try, fail? A bit like saving the planet: it doesn’t work every time, it sometimes seems ridiculous, but if you don’t try, it sure won’t work!

Florent Lestage is also one of the two performers in (En)vers nos pères by Cie Allégorie

