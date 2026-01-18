Sortie de résidence : Julia Passot / La Turbine – Ce que laisse la mer Fabrique Dervallières (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 13:45 – 14:45

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Ce que laisse la mer questionne notre relation à la mer, à travers ce qu’elle laisse sur ses rivages. Plonger nos mains dans les algues, les coquillages, les déchets… et spéculer sur le devenir de l’océan à travers ces traces. Le public est amené à co-construire avec les artistes une scénographie à partir d’éléments de la mer (coquillages, algues, bois flotté, plastiques…) et à plonger dans une œuvre où le récit rencontre la danse. Un projet initié par Julia Passot (autrice, conceptrice, interprète) en co-création avec Julie Nioche (autrice, chorégraphe, danseuse) et Joanne Clavel (autrice, chercheuse au CNRS, responsable du projet Plages Vivantes humanités environnementales)

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

http://www.lafabrique.nantes.fr



Afficher la carte du lieu Fabrique Dervallières (La) et trouvez le meilleur itinéraire

