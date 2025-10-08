Sortie de résidence J’y pense et puis j’oublie La Pimenterie Saint-Point

Sortie de résidence J'y pense et puis j'oublie La Pimenterie Saint-Point mercredi 8 octobre 2025.

Sortie de résidence J’y pense et puis j’oublie

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

J’y pense et puis j’oublie, enfin un spectacle sur l’Engagement , engagé (mais pas trop , mais quand même un petit peu … )

Révisez en musique et dans la bonne humeur vos classiques de la chanson engagée, au cours de cette 27e sortie de résidence pas comme les autres …on tâtonne, on se questionne, on abandonne?? on verra …

Durée 1h07 environ

Avec Eric Bijon (accordéoniste, clavier , percussions), Sandrine de Rosa (violon, ukulélé, claviers), Marie Fraschina (voix), Séverine Douard (mise en scèn), Nathan Fleith (régie).

Cie l’Ecoutoir .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

