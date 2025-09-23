Sortie de résidence « La chevaleresse Angel Ey » Cie Nana Movement à l’Arsénic Gindou

Début : 2026-12-13 19:00:00

fin : 2026-12-13

2026-12-13

Dans un espace-temps autre que notre réalité, une quête est en cours… celle des territoires. La chevaleresse Angel❧ey, personnage mystique, entame un voyage à la conquête de soi, de son territoire, de l’environnement au-delà de nos perceptions. Un paysage fantastique s’ouvre. Entre proposition corporelle dansée aux lisières du concert et exploration scénographique du soi, la chevaleresse et sa partenaire, Katy, évoluent, se transforment, se fondent et se confondent dans ce décor onirique, transgenre, fluide et hybride. Des synthétiseurs dark, des voix mélancoliques et des machines électroniques vont appuyer l’apparition de ce monde haletant et mystérieux. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

In a space-time other than our reality, a quest is underway? that of the territories

German :

In einer anderen Zeit und einem anderen Raum als unserer Realität ist eine Suche im Gange… die Suche nach Territorien

Italiano :

In uno spazio-tempo diverso dalla nostra realtà, è in corso una ricerca: quella dei territori

Espanol :

En un espacio-tiempo distinto de nuestra realidad, está en marcha una búsqueda… la de los territorios

