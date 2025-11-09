Sortie de résidence la Cie La Tarbasse danse FUGUE La Châtre

Sortie de résidence la Cie La Tarbasse danse FUGUE

16 Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 19:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Spectacle de fin de résidence à la MJCS.

La Cie La Tarbasse (danse) sort de résidence à la MJCS et propose en avant première sa création au public de la MJCS. .

16 Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 08 23 accueil@mjcs.fr

English :

End of residency show at the MJCS.

German :

Abschlussaufführung der Residenz im MJCS.

Italiano :

Spettacolo di fine residenza al MJCS.

Espanol :

Espectáculo de fin de residencia en el MJCS.

