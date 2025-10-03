Sortie de résidence « La légende de Colapesce » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Par la compagnie Momatique.

Réadaptation du conte écrit par Bruno Giannotta (2019)

Quelque part au sud de l’Italie, un homme initie son fils à la pêche en apnée. Au même moment, de l’autre côté de la Méditerranée, un migrant apprend à sa fille à faire la planche pour ne pas couler. Colapesce est un enfant de dix ans, il porte le nom d’un demi-dieu, un homme-poisson, personnage emblématique d’une ancienne légende de son pays. De l’autre côté de la mer du Milieu, en Afrique, Azuka attend avec son père le bateau qui les sauvera de la guerre qui est en train de ravager leur pays. Un matin, Colapesce apprend aux infos locales qu’un bateau s’est échoué près de son village. Il se rend sur les lieux et il découvre Azuka sur le point de se noyer.

Offert, tout public dès 6 ans.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

By Momatique.

Adaptation of the tale written by Bruno Giannotta (2019)

Somewhere in southern Italy, a man teaches his son to snorkel. At the same time, on the other side of the Mediterranean, a migrant is teaching his daughter how to wakeboard so as not to sink. Colapesce is a ten-year-old boy named after a demigod, a fish-man, the emblematic character of an ancient legend in his country. On the other side of the Middle Sea, in Africa, Azuka and his father are waiting for the boat that will save them from the war ravaging their country. One morning, Colapesce hears on the local news that a ship has run aground near his village. He goes to the scene and finds Azuka about to drown.

Re-adaptation of the tale written by Bruno Giannotta (2019).

Available to all ages 6 and up.

German :

Von der Firma Momatique.

Neubearbeitung des von Bruno Giannotta geschriebenen Märchens (2019)

Irgendwo im Süden Italiens führt ein Mann seinen Sohn in die Kunst des Schnorchelfischens ein. Zur gleichen Zeit bringt ein Migrant auf der anderen Seite des Mittelmeers seiner Tochter bei, wie man eine Planke macht, um nicht unterzugehen. Colapesce ist ein zehnjähriger Junge, der den Namen eines Halbgottes trägt, eines Fischmenschen, der Symbolfigur einer alten Legende aus seinem Land. Auf der anderen Seite des Mittelmeers in Afrika wartet Azuka mit ihrem Vater auf das Schiff, das sie vor dem Krieg retten wird, der ihr Land verwüstet. Eines Morgens erfährt Colapesce in den Lokalnachrichten, dass ein Schiff in der Nähe seines Dorfes gestrandet ist. Als er den Ort des Geschehens aufsucht, entdeckt er Azuka, die kurz vor dem Ertrinken steht.

Neuverfilmung des von Bruno Giannotta geschriebenen Märchens (2019).

Angeboten, für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Italiano :

A cura dell’azienda Momatique.

Adattamento del racconto scritto da Bruno Giannotta (2019)

Da qualche parte nel sud Italia, un uomo insegna a suo figlio a fare snorkeling. Allo stesso tempo, sull’altra sponda del Mediterraneo, un migrante insegna alla figlia a fare wakeboard per non affondare. Colapesce è un bambino di dieci anni che porta il nome di un semidio, un uomo pesce, personaggio emblematico di un’antica leggenda del suo Paese. Dall’altra parte del Mar di Mezzo, in Africa, Azuka e suo padre aspettano la barca che li salverà dalla guerra che sta devastando il loro Paese. Una mattina, Colapesce sente al telegiornale locale che una barca si è arenata vicino al suo villaggio. Si reca sul posto e trova Azuka che sta per annegare.

Riadattamento del racconto scritto da Bruno Giannotta (2019).

Disponibile per tutti gli spettatori dai 6 anni in su.

Espanol :

De la empresa Momatique.

Adaptación del cuento escrito por Bruno Giannotta (2019)

En algún lugar del sur de Italia, un hombre enseña a su hijo a hacer snorkel. Al mismo tiempo, al otro lado del Mediterráneo, un migrante enseña a su hija a hacer wakeboard para no hundirse. Colapesce es un niño de diez años que lleva el nombre de un semidiós, un hombre-pez, personaje emblemático de una antigua leyenda de su país. Al otro lado del Mar Medio, en África, Azuka y su padre esperan el barco que les salvará de la guerra que asola su país. Una mañana, Colapesce oye en las noticias locales que un barco ha encallado cerca de su pueblo. Acude al lugar y encuentra a Azuka a punto de ahogarse.

Readaptación del cuento escrito por Bruno Giannotta (2019).

Disponible para todos los públicos a partir de 6 años.

