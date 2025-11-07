SORTIE DE RÉSIDENCE LÀ OÙ TOUT EST PAYSAGE Florac Trois Rivières

SORTIE DE RÉSIDENCE LÀ OÙ TOUT EST PAYSAGE

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Les architectes Sarah Lestrade et Amélie Dandoy présentent la restitution de leur résidence itinérante en Lozère, menée avec l’artiste Eric Watier.

Au programme récit de voyage, échanges autour du projet Caminam chemin faisant, et performance sonore de TakoonTakoon.

Les architectes Sarah Lestrade et Amélie Dandoy vous invitent à la sortie de leur résidence itinérante et éditoriale en Lozère, menée dans le cadre du projet Là où tout est paysage, porté par la Maison de l’Architecture Occitanie.

De juin à septembre 2025, l’équipe Caminam chemin faisant, composée des architectes et de l’artiste Eric Watier, a parcouru les cinq régions naturelles de la Lozère à la rencontre de ses paysages, de ses habitants et de son patrimoine.

Ce moment de restitution sera l’occasion d’un échange convivial autour du récit de leur exploration, des cahiers d’art réalisés à partir de leurs collectes, et d’une performance sonore de TakoonTakoon. .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Architects Sarah Lestrade and Amélie Dandoy present the results of their itinerant residency in Lozère, France, with artist Eric Watier.

The program includes a travelogue, discussions on the Caminam? chemin faisant project, and a sound performance by TakoonTakoon.

German :

Die Architektinnen Sarah Lestrade und Amélie Dandoy präsentieren die Auswertung ihres Wanderaufenthalts in der Lozère, den sie gemeinsam mit dem Künstler Eric Watier durchgeführt haben.

Auf dem Programm stehen Reiseberichte, Austausch über das Projekt Caminam? chemin faisant und eine Klangperformance von TakoonTakoon.

Italiano :

Gli architetti Sarah Lestrade e Amélie Dandoy presentano i risultati della loro residenza itinerante in Lozère, insieme all’artista Eric Watier.

Il programma comprende un diario di viaggio, discussioni sul progetto Caminam ? chemin faisant e una performance sonora di TakoonTakoon.

Espanol :

Las arquitectas Sarah Lestrade y Amélie Dandoy presentan los resultados de su residencia itinerante en Lozère, con el artista Eric Watier.

El programa incluye un cuaderno de viaje, debates sobre el proyecto Caminam ? chemin faisant y una actuación sonora de TakoonTakoon.

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE LÀ OÙ TOUT EST PAYSAGE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-10-31 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes