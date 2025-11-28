[SORTIE DE RÉSIDENCE] La vitesse de l’eau / Fabrice Lambert – Compagnie L’Expérience Harmaat Centre des Arts Enghien-les-Bains

Trio de danseuses de 35 minutes, La Vitesse de l’eau décline la pièce RENVERSE créé en 2025 pour 8 interprètes.

Ce sera une partition chorégraphique sur la puissance de la haute mer, en donnant à voir un monde en perpétuel mouvement, grâce à la dynamique des courants océaniques. Sur une musique de Patrick de Oliveira, la danse mettra l’accent sur des motifs de circulation puissants des danseuses dans l’espace, par une maitrise de la trajectoire, des virages et des phénomènes d’accélération et de décélération.

Création 2026. À l’issue de leur période de résidence, les artistes proposent au public de découvrir gratuitement une étape de leur travail de création, suivie d’un échange privilégié.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-28T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T18:30:00+02:00_2025-11-28T19:30:00+02:00

Centre des Arts 12-16, rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/sortie-de-residence-la-vitesse-de-leau-fabrice-lambert-compagnie-lexperience-harmaat centredesarts95@gmail.com