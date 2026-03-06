SORTIE DE RÉSIDENCE Laboratoire(s) de la paresse Cie les Arts Dits Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Arts du récit, musique, danse, jonglage. A partir de 7 ans
La paresse, ce n’est ni la flemme, ni la mollesse, ni la fainéantise. La paresse c’est tout autre chose: c’est construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps, ne plus le subir. Expérience désarticulée pour spectateurs en chaises longues.   .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09  resa@snaubusson.com

