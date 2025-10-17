Sortie de résidence [Le cartable rouge] CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Le CIAM accueille la Compagnie Dune pour une sortie de résidence présentant le travail mené tout au long de la semaine autour de la création Le Cartable Rouge , mêlant théâtre, mime, clown, manipulation d’objets et création sonore.Enfants

À travers l’univers quotidien et fantasque de l’école primaire, deux personnages aux tempéraments opposés, un enfant introverti et un autre débordant d’énergie, vont apprendre à se connaître et à s’apprécier malgré leurs différences.



La compagnie porte un regard sensible et poétique sur le monde de l’enfance, avec une mise en scène inventive où les objets de la classe prennent vie, les sons deviennent des partenaires de jeu, et l’imaginaire déborde sur le réel. C’est une ode à l’amitié, à l’empathie, à la tolérance et à la richesse du lien à l’autre.



Le vendredi 17 octobre aura lieu la sortie de résidence de la Compagnie Dune. Vous êtes invités à y assister gratuitement, à 18h30. Le spectacle est tout public et plaira particulièrement au jeunes enfants. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

CIAM welcomes Compagnie Dune for a residency outing, presenting the work carried out throughout the week on the creation of Le Cartable Rouge , combining theater, mime, clowning, object manipulation and sound creation.

German :

Das CIAM empfängt die Compagnie Dune zu einem Residenzbesuch, bei dem die Arbeit der Woche rund um die Kreation Le Cartable Rouge vorgestellt wird, die Theater, Pantomime, Clown, Objektmanipulation und Klanggestaltung miteinander verbindet.

Italiano :

Il CIAM ospita la Compagnie Dune per un’uscita in residenza per presentare il lavoro che hanno svolto per tutta la settimana su Le Cartable Rouge , combinando teatro, mimo, clownerie, manipolazione di oggetti e creazione di suoni.

Espanol :

El CIAM acoge en residencia a la Compagnie Dune para presentar el trabajo que han realizado durante toda la semana sobre Le Cartable Rouge , combinando teatro, mimo, clown, manipulación de objetos y creación sonora.

