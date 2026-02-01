SORTIE DE RÉSIDENCE LE GANG DE LA CLEF À MOLETTE Pornichet

SORTIE DE RÉSIDENCE LE GANG DE LA CLEF À MOLETTE

2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Quand la création s’invente sous les yeux du public qui est invité à découvrir un spectacle en devenir et à rencontrer celles et ceux qui le façonnent.

Quai des Arts ouvre ses portes au public pour une rencontre privilégiée avec les artistes en création, l’occasion de découvrir un spectacle en cours d’élaboration et d’échanger avec l’équipe artistique. Le gang de la clef à molette est une adaptation en spectacle du roman du militant écologiste Edward Abbey. Ce roman célèbre le sabotage pour protester contre la destruction de l’environnement et des espaces sauvages par l’urbanisation, les promoteurs et les bulldozers.

Informations pratiques

Où ?

A Quai des Arts

Quand ?

Jeudi 19 février

⏰ Horaires ?

A 18h

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui l’événement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Faut-il réserver ?

Oui il faut réserver par l’intermédiaire du lien suivant réservation. Réservation possible aussi directement à la Billetterie de Quai des Arts ou au 02 28 55 99 43. .

+33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

