Sortie de résidence Le Grand Déraillement Gare à Coulisses Eurre vendredi 20 mars 2026.
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Début : 2026-03-20 17:00:00
2026-03-20
A travers sept fictions trash, drôles ou poignantes, le collectif déconstruit l’imaginaire du prétendu grand remplacement , pour contrer les discours qui nous engluent le cerveau dans du ketchup. Cie Demain.est.annulé
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
Through seven trashy, funny or poignant fictions, the collective deconstructs the imaginary of the so-called great replacement , to counter the discourse that engulfs our brains in ketchup. Cie Demain.est.annulé
