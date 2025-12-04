SORTIE DE RÉSIDENCE LE TEMPS B, NID DES COLONIES…DE VACANCES Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

SORTIE DE RÉSIDENCE LE TEMPS B, NID DES COLONIES…DE VACANCES

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 1 – 1 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Le temps B, nid des colonies… de vacances est un seul en scène en cours de création écrit et joué par l’auteur, rappeur et comédien l’Âne Solo. Ode aux colonies de vacances, cette première partie vise l’émancipation des participant.e.s par l’expression, le chant, le témoignage d’expérience.

Le spectacle sera suivi d’une Scène Ouverte Slam un texte dit un verre offert !

Adhésion obligatoire

Apéro partagé amenez de quoi boire ou grignoter ou découvrez notre carte de boissons artisanales et locales !

1€ la soirée 10€ l'année .

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88 contact@festivaldolt.org

English :

Le temps B, nid des colonies? de vacances is a one-man show currently being created, written and performed by author, rapper and actor l?Âne Solo. An ode to summer camps, this first part aims to emancipate participants through expression, song and the sharing of experiences.

The show will be followed by a Scène Ouverte Slam: a text said, a drink offered!

Membership required

