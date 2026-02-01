Sortie de résidence, Les Petites Choses Gare à Coulisses Eurre

Sortie de résidence, Les Petites Choses

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Début : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

2026-02-19

Un spectacle de théâtre documentaire retraçant des rencontres artistiques mêlant danse, théâtre et écriture menées par la compagnie pendant deux ans dans différents lieux où habitent nos aîné·es. Cie Archipel 427

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

A documentary theater show recounting the artistic encounters involving dance, theater and writing that the company carried out over two years in various places where our seniors live. Archipel 427 Company

