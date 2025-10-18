Sortie de résidence « Les vacances d’hiver de Pina Loches » à l’Arsénic Gindou

L’Arsénic Gindou Lot

Gratuit

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Après avoir goûté au sel de la mer, Pina Loches tente cette fois de prendre le frais… Cap sur les sports d’hiver ! Enfin… si la neige veut bien tomber.

Elle enfile sa combinaison un peu trop serrée, ajuste ses skis et tourne le dos à la plage pour dévaler les pentes. L’aventure continue comme Martine, mais avec plus de bosses existentielles que de mèches disciplinées. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

After having tasted the salt of the sea, Pina Loches is this time trying to take the chill off? Head for winter sports! That is, if the snow is willing to fall.

She slips on her slightly too-tight wetsuit, adjusts her skis and turns her back on the beach to hit the slopes

German :

Nachdem sie das Salz des Meeres gekostet hat, versucht Pina Loches dieses Mal, sich zu erfrischen? Es geht zum Wintersport! Das heißt, wenn der Schnee fällt.

Sie schlüpft in ihren etwas zu engen Neoprenanzug, stellt ihre Skier ein und dreht dem Strand den Rücken zu, um die Hänge hinunterzufahren

Italiano :

Dopo aver assaggiato il sale del mare, questa volta Pina Loches prova qualcosa di fresco? Andate a praticare gli sport invernali! Sempre che la neve sia disposta a cadere.

Indossa la muta un po’ troppo stretta, aggiusta gli sci e volta le spalle alla spiaggia per sfrecciare sulle piste

Espanol :

Después de probar la sal del mar, esta vez Pina Loches prueba algo nuevo.. Diríjase a los deportes de invierno Eso si la nieve está dispuesta a caer.

Se pone su traje de neopreno ligeramente demasiado ajustado, se ajusta los esquís y da la espalda a la playa para lanzarse por las pistas

