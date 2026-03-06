SORTIE DE RÉSIDENCE L’éternelle oubliée Olivia Gay et Alexandra Lacroix Théâtre Jean Lurçat Aubusson

SORTIE DE RÉSIDENCE L’éternelle oubliée Olivia Gay et Alexandra Lacroix

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La violoncelliste Olivia Gay qui jouera sur l’île de Vassivière son concert Le silence de la forêt le 12 juin, travaillera lors de cette résidence à la préparation de l’éternelle oubliée mise en scène par la nouvelle directrice d’Angers Nantes Opéra, Alexandra Lacroix .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SORTIE DE RÉSIDENCE L’éternelle oubliée Olivia Gay et Alexandra Lacroix

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE L’éternelle oubliée Olivia Gay et Alexandra Lacroix Aubusson a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Aubusson-Felletin