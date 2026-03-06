SORTIE DE RÉSIDENCE L’éternelle oubliée Olivia Gay et Alexandra Lacroix Théâtre Jean Lurçat Aubusson
SORTIE DE RÉSIDENCE L’éternelle oubliée Olivia Gay et Alexandra Lacroix
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
2026-04-17
La violoncelliste Olivia Gay qui jouera sur l’île de Vassivière son concert Le silence de la forêt le 12 juin, travaillera lors de cette résidence à la préparation de l’éternelle oubliée mise en scène par la nouvelle directrice d’Angers Nantes Opéra, Alexandra Lacroix .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
