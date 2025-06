SORTIE DE RÉSIDENCE LOLA RODRIGUEZ « TENDRE USURE » Béziers 27 juin 2025 07:00

Hérault

SORTIE DE RÉSIDENCE LOLA RODRIGUEZ « TENDRE USURE » 2 Rue Relin Béziers Hérault

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

2025-06-27

Avec « Tendre Usure », Lola Rodriguez explore la tendresse cachée de l’enfance et les traces du temps sur nos objets intimes à travers la matière textile.

Ce travail interroge le passage à l’âge adulte et la manière dont nous préservons, souvent en silence, une forme de tendresse intime, un refuge discret hérité de l’enfance. À travers la manipulation de matières textiles, elle explore les traces laissées par le temps sur nos objets familiers et ce qu’ils révèlent de notre attachement à l’enfance.

Le vernissage aura lieu le vendredi 27 juin à 18h.

Entrée libre. .

2 Rue Relin

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 52 41 51 95 eclusesdart@gmail.com

English :

With « Tendre Usure », Lola Rodriguez explores the hidden tenderness of childhood and the traces of time on our intimate objects through the medium of textiles.

German :

Mit « Tendre Usure » erforscht Lola Rodriguez die verborgene Zärtlichkeit der Kindheit und die Spuren der Zeit auf unseren intimen Objekten durch das textile Material.

Italiano :

Con « Tendre Usure », Lola Rodriguez esplora la tenerezza nascosta dell’infanzia e le tracce del tempo sui nostri oggetti intimi attraverso i tessuti.

Espanol :

Con « Tendre Usure », Lola Rodríguez explora la ternura oculta de la infancia y las huellas del tiempo en nuestros objetos íntimos a través de los tejidos.

